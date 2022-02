Covid oggi Sardegna, 2.856 contagi e 4 morti: bollettino 6 febbraio (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.856 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 febbraio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti: una donna di 71 e un uomo di 81 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 79 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna e un uomo di 92 anni, residente nella provincia di Oristano. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20.908 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31, uno in più da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 361, sei in meno da ieri. In isolamento domiciliare 27.778 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.856 i nuovida Coronavirus, 62022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 4: una donna di 71 e un uomo di 81 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 79 anni, residente nella provincia del Sude un uomo di 92 anni, residente nella provincia di Oristano. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20.908 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31, uno in più da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 361, sei in meno da ieri. In isolamento domiciliare 27.778 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Radio24_news : Oggi un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, uno su 5 segni di disturbo d'ansia, fenomeno raddoppia… - Corriere : Così il Covid uccide chi è senza la vaccinazione: tutti i dati sulla situazione in Italia, oggi - MoltoBenone : RT @OpencovidM: @IzzoEdo @emmevilla Si chiedevano informazioni sul trend di quelle quote di ricoveri, non una fotografia attuale. Ma forse… - DesteDanilo : RT @Adnkronos: #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. -