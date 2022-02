Covid oggi Puglia, 5.146 contagi e 4 morti: bollettino 6 febbraio (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.146 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 6 febbraio 2022, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 40.801 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.447; Provincia di Bat: 408; Provincia di Brindisi: 518; Provincia di Foggia: 740; Provincia di Lecce: 1.317; Provincia di Taranto: 652; Residenti fuori regione: 42; Provincia in definizione: 22. Le persone attualmente positive sono 105.942. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 751. In terapia intensiva, invece, 70 malati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.146 ida coronavirus in, 62022, secondo numeri e dati deldella regione. Registrati altri 4. I nuovi casi sono stati individuati su 40.801 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.447; Provincia di Bat: 408; Provincia di Brindisi: 518; Provincia di Fa: 740; Provincia di Lecce: 1.317; Provincia di Taranto: 652; Residenti fuori regione: 42; Provincia in definizione: 22. Le persone attualmente positive sono 105.942. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 751. In terapia intensiva, invece, 70 malati. L'articolo proviene da Italia Sera.

