Covid, oggi nel Lazio 8.484 nuovi positivi e 9 decessi: ecco tutti i dettagli per oggi (Di domenica 6 febbraio 2022) D’Amato: ”oggi nel Lazio su un totale di 79.263 tamponi, di registrano 8.484 nuovi positivi e 9 decessi. Sono 2.060 9 ricoverati, 196 le terapie intensive e +8.109 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.917. Rispetto al 6 febbraio dello scorso anno ci sono 213 ricoveri in meno in area medica, 74 in meno in terapia intensiva e 29 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”. sottolinea D’amato durante il suo comunicato di oggi. Leggi anche: Nuovo decreto Covid, cosa cambia da lunedì 7 febbraio 2022: tutte le regole e novità La situazione nelle Asl di Roma Asl Roma 1: sono 1.231 i nuovi casi e 1 decesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 febbraio 2022) D’Amato: ”nelsu un totale di 79.263 tamponi, di registrano 8.484e 9. Sono 2.060 9 ricoverati, 196 le terapie intensive e +8.109 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.917. Rispetto al 6 febbraio dello scorso anno ci sono 213 ricoveri in meno in area medica, 74 in meno in terapia intensiva e 29in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”. sottolinea D’amato durante il suo comunicato di. Leggi anche: Nuovo decreto, cosa cambia da lunedì 7 febbraio 2022: tutte le regole e novità La situazione nelle Asl di Roma Asl Roma 1: sono 1.231 icasi e 1 decesso ...

