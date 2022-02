Covid oggi Italia, Vaia: “Misure governo? Siamo su strada giusta” (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dalle ultime decisioni del governo Siamo sulla strada giusta per sconfiggere il Covid. Lo afferma in un post su Facebook il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che pubblica anche un dipinto del pittore francese della seconda metà dell”800 Edouard Detaille, raffigurante un’immagine di guerra. “Mi viene in mente una immagine bellica – scrive infatti Vaia -. Perché, ahimè, di questo stiamo parlando da due anni: di una guerra moderna. Come in tutte le grandi battaglie, dopo la fanteria pesante (i vaccini) che hanno creato scompiglio nelle armate avversarie (il virus e le sue varianti), ora scende in campo la cavalleria (le terapie antivirali oltre gli anticorpi monoclonali) per sbaragliare il campo e vincere questa battaglia e poi la ... Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dalle ultime decisioni delsullaper sconfiggere il. Lo afferma in un post su Facebook il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco, che pubblica anche un dipinto del pittore francese della seconda metà dell”800 Edouard Detaille, raffigurante un’immagine di guerra. “Mi viene in mente una immagine bellica – scrive infatti-. Perché, ahimè, di questo stiamo parlando da due anni: di una guerra moderna. Come in tutte le grandi battaglie, dopo la fanteria pesante (i vaccini) che hanno creato scompiglio nelle armate avversarie (il virus e le sue varianti), ora scende in campo la cavalleria (le terapie antivirali oltre gli anticorpi monoclonali) per sbaragliare il campo e vincere questa battaglia e poi la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid, Figliuolo: "Tornare alla normalità". Novavax da fine febbraio Il Commissario, in una intervista oggi sul quotidiano La Repubblica , parla anche di una 'fase più ...Mentre si invoca un allentamento delle restrizioni da più parti e dopo il decreto anti - Covid che ...

Medio Oriente: oggi riunione Olp per discutere dei futuri vertici palestinesi Gerusalemme, 06 feb 10:44 - L'Organizzazione per la liberazione della Palestina si riunisce oggi a Ramallah per un incontro che alcuni ritengono possa fornire una spinta a un possibile ...morto di Covid ...

Covid, news. Figliuolo: "Virus arretra". Da domani le nuove misure a scuola. LIVE Sky Tg24 Covid-19: Cosa cambia da domani nelle scuole italiane Rientro immediato in classe per guariti e vaccinati da Covid-19. Il Ministero dell'Istruzione ha specificato che le nuove norme che limitano la didattica a distanza per la scuola sono retroattive e ...

Coronavirus in Calabria, percentuale di casi attualmente positivi superiore alla media nazionale Se da un lato la Calabria rimane tra le regioni che riducono la percentuale di posti letto ospedalieri Covid-19 occupati (-10% nelle ultime 2 settimane), dall’altro permane una percentuale di casi ...

