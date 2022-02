Covid oggi Italia, Locatelli: “Stiamo uscendo da fase più critica” (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per il Covid in Italia “si sta aprendo una fase nuova. Tutti gli indicatori, dall’incidenza cumulativa a sette giorni ogni 100 mila abitanti all’indice Rt, fino al numero di posti occupati nelle strutture ospedaliere o nelle terapie intensive mostrano chiaramente che Stiamo uscendo dalla fase più critica” e ora “va gestita tutta la fase di riapertura. La progressività con adeguata pianificazione che ha improntato anche recentemente le scelte del governo offre le migliori garanzie”. Lo sottolinea, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. “Il risultato – spiega – è arrivato grazie da un lato allo straordinario successo della campagna vaccinale e ... Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per ilin“si sta aprendo unanuova. Tutti gli indicatori, dall’incidenza cumulativa a sette giorni ogni 100 mila abitanti all’indice Rt, fino al numero di posti occupati nelle strutture ospedaliere o nelle terapie intensive mostrano chiaramente chedallapiù” e ora “va gestita tutta ladi riapertura. La progressività con adeguata pianificazione che ha improntato anche recentemente le scelte del governo offre le migliori garanzie”. Lo sottolinea, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. “Il risultato – spiega – è arrivato grazie da un lato allo straordinario successo della campagna vaccinale e ...

Advertising

Corriere : Così il Covid uccide chi è senza la vaccinazione: tutti i dati sulla situazione in Italia, oggi - AngeloCiocca : #worldcancerday . Molte parole, pochi fatti. Sono tantissimi gli oncologi che oggi, a causa della #Pandemia da… - Adnkronos : Secondo #Galli è difficile dire perché ci siano tanti morti: 'Servono altri dati”. #Covid - BabboleoNews : #Covid19 in #Liguria, in meno di due settimane la curva dei ricoveri segna -80. Un dato che fa davvero pensare che… - P_R_I_M_A_R_E_P : RT @ElGusty99523701: NOTIZIE DAL LAGER AUSTRALIA Il governo del South Wales, in Australia, ha riportato oggi i decessi per Covid: Sono 17… -