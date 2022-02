Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 6 febbraio (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino Covid Italia di oggi, domenica 6 febbraio 2022, con numeri, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese. I numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Veneto e Piemonte, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 5.146 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 6 febbraio 2022, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 40.801 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia ... Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ildi, domenica 62022, con numeri, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti nel Paese. I numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Veneto e Piemonte, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 5.146 ida coronavirus in Puglia, 62022, secondo numeri e dati deldella regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 40.801 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia ...

