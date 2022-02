Covid oggi Italia, 77.029 contagi e 229 morti: bollettino 6 febbraio (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 77.029 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 229 morti. Tornano a crescere i pazienti in terapia intensiva, 20 in più da ieri, per un totale di 1.431, mentre calano i ricoverati con sintomi che sono 18.498, 117 in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 686.544 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso positività all’11,2%. Dall’inizio dell’emergenza sono 11.621.736 i contagiati dal Covid-19, mentre salgono a 148.771 le vittime. I guariti salgono a 9.399.717, 134.009 nelle ultime 24 ore. Ad ... Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 77.029 i nuovida Coronavirus in, 62022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 229. Tornano a crescere i pazienti in terapia intensiva, 20 in più da ieri, per un totale di 1.431, mentre calano i ricoverati con sintomi che sono 18.498, 117 in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 686.544 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso positività all’11,2%. Dall’inizio dell’emergenza sono 11.621.736 iati dal-19, mentre salgono a 148.771 le vittime. I guariti salgono a 9.399.717, 134.009 nelle ultime 24 ore. Ad ...

