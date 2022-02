Covid oggi Israele, oltre 37mila contagi: record di pazienti gravi (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Israele si sono registrati ieri 37.985 nuovi contagi da Covid, con un tasso di positività del 29,79%, il più alto dall’inizio della pandemia. Le autorità sanitarie israeliane registrano anche un numero record di ricoverati in condizioni gravi, 1.263, anche questo il più alto dall’inizio della pandemia. Il numero è cresciuto rispetto a ieri, quando erano 1229, anche questo un numero che aveva superato il precedente record di ricoverati gravi, che era stato registrato nel gennaio 2021, con 1193 casi gravi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Insi sono registrati ieri 37.985 nuovida, con un tasso di positività del 29,79%, il più alto dall’inizio della pandemia. Le autorità sanitarie israeliane registrano anche un numerodi ricoverati in condizioni, 1.263, anche questo il più alto dall’inizio della pandemia. Il numero è cresciuto rispetto a ieri, quando erano 1229, anche questo un numero che aveva superato il precedentedi ricoverati, che era stato registrato nel gennaio 2021, con 1193 casi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

