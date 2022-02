Covid oggi Emilia, 7.447 contagi e 33 morti: bollettino 6 febbraio (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.447 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 33 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.099 tamponi, di cui 28.677 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 16,8%. Dall’inizio della pandemi i decessi in regione sono stati 15.321. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia Romagna sono 143, 3 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.413, 3 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.380 nuovi casi, seguita da Reggio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.447 i nuovida Coronavirus, 62022 inRomagna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 33. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.099 tamponi, di cui 28.677 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 16,8%. Dall’inizio della pandemi i decessi in regione sono stati 15.321. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Romagna sono 143, 3 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 2.413, 3 in più rispetto a ieri. La situazione deinelle province vede Bologna con 1.380 nuovi casi, seguita da Reggio ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Radio24_news : Oggi un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, uno su 5 segni di disturbo d'ansia, fenomeno raddoppia… - Corriere : Così il Covid uccide chi è senza la vaccinazione: tutti i dati sulla situazione in Italia, oggi - mauro_vaiani : RT @Adnkronos: #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - ruttodibosco : RT @Adnkronos: #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. -