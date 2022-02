Covid, news. Figliuolo: "Virus arretra". Da domani in classe pure se in quarantena. LIVE (Di domenica 6 febbraio 2022) Si teme il caos nelle scuole per l'entrata in vigore delle nuove norme, tanti dubbi dei genitori e altre incombenze per gli istituti scolastici. Bollettino: 93.157 nuovi contagi, tasso positività all'11%. Diminuisce la pressione ospedaliera. Iss: mortalità dei non vaccinati 25 volte più alta di chi ha fatto booster. Passa da 10 a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati entrati in contatto con un positivo Leggi su tg24.sky (Di domenica 6 febbraio 2022) Si teme il caos nelle scuole per l'entrata in vigore delle nuove norme, tanti dubbi dei genitori e altre incombenze per gli istituti scolastici. Bollettino: 93.157 nuovi contagi, tasso positività all'11%. Diminuisce la pressione ospedaliera. Iss: mortalità dei non vaccinati 25 volte più alta di chi ha fatto booster. Passa da 10 a 5 giorni laper i non vaccinati entrati in contatto con un positivo

HuffPostItalia : I virologi concordano: il Green pass illimitato scelta burocratica, non sanitaria - juventusfc : Covid-19 | Guarito Mattia Perin ? - GuidoDeMartini : L’AUSTRIA si è pentita dell'obbligo vaccinale, DIETROFRONT sulle maxi-multe. Il clima a Vienna non è più quello del… - NormaPalmarini : RT @FmMosca: RETROMARCIA 100 Km/h Covid, terapie intensive quasi vuote ma corsie in tilt per gli asintomatici - MgraziaT : RT @Miti_Vigliero: Covid, bambina di due anni intubata: è arrivata al Pediatrico di Bari in condizioni critiche La piccola senza altre pat… -