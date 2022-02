Covid | news di oggi Il bollettino | in calo i ricoveri ordinari | 229 morti in 24 ore LIVE

Advertising

GuidoDeMartini : L’AUSTRIA si è pentita dell'obbligo vaccinale, DIETROFRONT sulle maxi-multe. Il clima a Vienna non è più quello del… - Radio24_news : Oggi un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, uno su 5 segni di disturbo d'ansia, fenomeno raddoppia… - HuffPostItalia : Quarantena abbreviata a 5gg per non vaccinati asintomatici. Niente quarantena per chi ha booster - ElenaBraga15 : RT @pl1952: Daniele Capezzone positivo: 'Nonostante tre dosi di vaccino'. L'annuncio che spiazza tutti - repubblica : RT @eziomauro: Covid, il bollettino di oggi 6 febbraio: 77.029 nuovi casi e 229 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Sono 77.029 i casi registrati nelle ultime 24 ore, crescono le terapie intensive (+20). Tasso di positività stabile all'11% secondo i dati del ministero della Salute. Il commissario all'emergenza ...Sono 77.029 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 93.157. Le vittime sono invece 229, mentre ieri erano state 375. I tamponi effettuati sono stati 686.544 con un ...Fans of Dancing On Ice may be wondering why Phillip Schofield is not on the ITV show tonight. Phillip usually presents the ice-skating competition every Sunday night alongside his This Morning co-host ...The death toll and case count continue to rise as 111 of the 377 local areas in the UK saw a week-on-week rise in rates, 264 have seen a fall and two are unchanged ...