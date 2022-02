Covid, news. Da domani nuove regole su scuola e quarantena, Marche in arancione. LIVE (Di domenica 6 febbraio 2022) Sono 77.029 i casi registrati nelle ultime 24 ore, crescono le terapie intensive (+20). Tasso di positività stabile all'11,2% secondo i dati del ministero della Salute. Speranza a SKy TG24: "Da una settimana si registra riduzione dei casi". Locatelli: "Ora bisogna programmare le riaperture" Leggi su tg24.sky (Di domenica 6 febbraio 2022) Sono 77.029 i casi registrati nelle ultime 24 ore, crescono le terapie intensive (+20). Tasso di positività stabile all'11,2% secondo i dati del ministero della Salute. Speranza a SKy TG24: "Da una settimana si registra riduzione dei casi". Locatelli: "Ora bisogna programmare le riaperture"

Advertising

GuidoDeMartini : L’AUSTRIA si è pentita dell'obbligo vaccinale, DIETROFRONT sulle maxi-multe. Il clima a Vienna non è più quello del… - Radio24_news : Oggi un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, uno su 5 segni di disturbo d'ansia, fenomeno raddoppia… - LaStampa : Covid, il responsabile delle vaccinazioni in Israele: “I vaccini ci hanno salvato”. La risposta a No-Vax e 'chiusur… - ClaudiaSarritzu : RT @tiscalinotizie: ?? Ecco come il coronavirus ha cambiato il nostro modo di parlare. ? di @ClaudiaSarritzu - SusannaEsposit1 : Covid, la storia di Lorenzo, 16 anni: 'Ho subito capito che non era una normale influenza' -