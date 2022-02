Covid | Locatelli “Fase critica sta finendo | pianificare riaperture”

(Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Si sta aprendo unanuova per il Paese. Tutti gli indicatori, dall'incidenza cumulativa a sette giorni ogni 100 mila abitanti all'indice Rt, fino al numero di posti occupati nelle strutture ospedaliere o nelle terapie intensive mostrano chiaramente che stiamo uscendo dallapiù”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Franco. “Il risultato è arrivato grazie da un lato allo straordinario successo della campagna vaccinale e dall'altro alla gradualità dell'approccio nell'allentamento delle restrizioni”, spiega. Ora “va gestita tutta ladi riapertura. La progressività con adeguata pianificazione che ha improntato anche recentemente le scelte del governo offre le migliori garanzie”.Sulla possibilità di ...

