Covid Liguria, Toti: "Incidenza in calo, siamo ottimisti" (Di domenica 6 febbraio 2022) GENOVA – "siamo ottimisti: in Liguria l'Incidenza si conferma in calo e la situazione nei nostri ospedali è stabile, mentre continua ad aumentare progressivamente il numero di persone vaccinate, con 11.621 dosi somministrate nelle ultime 24 ore". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, fa il punto sull'andamento della pandemia. In particolare, "oltre il 60% della popolazione ligure over 12 ha ricevuto la dose booster – aggiunge il governatore – fondamentale per evitare ospedalizzazioni e pericolose complicanze, e abbiamo superato la quota di 20mila bambini vaccinati tra 5 e 11 anni (20.097): il 25,6%, uno su quattro in Liguria, ha ricevuto il vaccino". "Sono numeri importanti – ha detto Toti – ...

