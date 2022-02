Covid Italia, 6 febbraio: 229 morti, 77.029 nuovi contagi, 1.431 terapie intensive (Di domenica 6 febbraio 2022) La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (8.483), poi la Lombardia (8.370), la Campania (7.955) e il Veneto (7.470) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 6 febbraio 2022) La regione con il maggior numero dicasi nelle ultime 24 ore è il Lazio (8.483), poi la Lombardia (8.370), la Campania (7.955) e il Veneto (7.470) L'articolo proviene da Firenze Post.

