Covid | in Russia nuovo record di contagi Da martedì la Spagna abbandonerà l’obbligo della mascherina all’aperto

(Di domenica 6 febbraio 2022) La, dove solo il 48%popolazione è completamente vaccinata, ha registrato ungiornaliero di casi di coronavirus con oltre 180milanelle ultime 24 ore. Secondo quanto ha reso noto la task force per la lotta al virus, riporta il Guardian, nella giornata di ieri le nuove infezioni sono state 180.071, inclusi 661 decessi provocati dalla malattia. Venerdì i casi erano 177.282. In calo, anche se bisogna considerare che sono conteggi del fine settimana, le infezioni in Germania: si sono registrati 133.173 nuovidinelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi oggi dall’istituto Robert Koch. Inoltre le autorità sanitarie tedesche hanno reso noto che ci sono stati 41 decessi per il coronavirus. L’incidenza registrata è pari a 1400 ...

In Russia si registra un picco di 180.071 nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le autorità sanitarie russe hanno anche reso noto che i decessi per il virus sono stati 661. La città in cui si sono registrati il maggior numero di nuovi casi quotidiani è San Pietroburgo.