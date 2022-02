Covid | i ricoverati con sintomi calano per il sesto giorno di fila DATI

(Di domenica 6 febbraio 2022) Inei reparti ordinari sono 18.498, cioè 117 in meno del 5 febbraio. In aumento, invece, i pazienti in rianimazione: sono 1.431, cioè 20 in più delprima. In 24 ore in Italia si sono registrati 77.029 positivi su 686.544 tamponi. Il tasso di positività è all'11,2%

1.359 nuovi positivi ieri 13.475 tamponi totali ieri 10,08% tasso positività

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricoverati

"Infatti, tra gli ammalatinei nostri ospedali c'è un'altissima incidenza di non vaccinati. - affermano i dem - Invece di attaccare il Governo o di commentare, come se fossero telecronisti,...Contagi quasi dimezzati in una settimana. I nuovi positivi alregistrati in provincia di Brescia sono passati dai 21.211 ( del periodo dal 24 al 30 gennaio )...segnala 273 pazienti, di ...Agenas: stabili al 28% in Italia, in 24 ore calano anche invece in Trentino, Calabria, Liguria, Piemonte e Val d'Aosta ...Un uomo 82enne di Sala Consilina è morto all’ospedale di Agropoli dove era stato ricoverato per Covid nei giorni scorsi a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. Sala Consilina piange la scomparsa ...