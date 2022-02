Covid | Figliuolo | il virus arretra | riportare normalità negli ospedali

(Di domenica 6 febbraio 2022) 'Contagi e ricoveri in calo ma ilcircola, l'attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie ...

: 'Virus arretra, ora torni normalità negli ospedali' 'Le curve di contagi e ricoveri continuano a calare. Il virus però circola ancora. Bisogna tenere alta l'attenzione ora che ...Ma il grande successo - continua- è stata la campagna vaccinale, le terze dosi che hanno salvato gli ospedali: "Senza l'accelerazione sul booster ci sarebbero state ben altre conseguenze, ...ROMA – L’a quarta ondata Covid sembra stia esaurendo i suoi effetti ... il generale Francesco Paolo Figliuolo. Senza l’accelerazione sul booster ci sarebbero state ben altre conseguenze ...Così, in un’intervista a la Repubblica, il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, spiegando che “una quarta vaccinazione come le precedenti non è prevista per il prossimo futuro.