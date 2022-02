Covid e scuola: da Dad dimezzata ai tamponi fai da te, le novità da lunedì (Di domenica 6 febbraio 2022) Le nuove misure sono state decise dal Consiglio dei ministri lo scorso 2 febbraio ed entrano in vigore lunedì 7. Per le scuole dell’infanzia, l’attività educativa è sospesa per cinque giorni con cinque o più casi di positività. A partire dalla primaria, con cinque casi proseguono in presenza - con mascherina Ffp2 e senza sintomi - i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione. Per la secondaria di I e II grado, non Leggi su tg24.sky (Di domenica 6 febbraio 2022) Le nuove misure sono state decise dal Consiglio dei ministri lo scorso 2 febbraio ed entrano in vigore7. Per le scuole dell’infanzia, l’attività educativa è sospesa per cinque giorni con cinque o più casi di positività. A partire dalla primaria, con cinque casi proseguono in presenza - con mascherina Ffp2 e senza sintomi - i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione. Per la secondaria di I e II grado, non

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il disagio psicologico dei ragazzi dopo due anni di pandemia: “Sono chiusi in se stessi e sempre più arrabbi… - Adnkronos : #Covid e #scuola, Miozzo (Cts): 'Sbagliato discriminare i non vaccinati, servono tamponi'. - GiovaQuez : A grande richiesta, ecco lo schemino. Sempre in forma ridotta 'per venire incontro alle vostre capacità mentali'. D… - T7TorreSette : #Boscoreale - Vaccini anti-#Covid, ben riuscito l'Open Day alla scuola Dati ?? - daBitonto : #Scuola, da oggi si cambia: misure di contenimento del #Covid allentate e addio Didattica a distanza. Almeno per gl… -