Covid-19: Cosa cambia da domani nelle scuole italiane (Di domenica 6 febbraio 2022) Sono retroattive le nuove regole per la didattica a distanza, riservata solo ai non vaccinati. Dalle elementari alle superiori vaccinati e guariti resteranno in aula. Ci sono però presidi che attendono il via libera delle Asl prima di applicare le nuove norme anche a chi è a casa in base alle precedenti

