Così la Cina cerca spazi tra Medio Oriente e Africa (Di domenica 6 febbraio 2022) Il mese di gennaio è stato piuttosto significativo per ciò che la Cina intende essere nella regione articolata che gli Stati Uniti identificano con l'acronimo Mena, Middle East and North Africa: cinque ministri degli Esteri del Golfo sono andati in visita dal governo cinese per discutere progetti energetici e investimenti reciproci; lo stesso ha fatto il ministro turco in cerca di opportunità per collaborazioni economiche e quello iraniano (che rivendica come certe opportunità siano già state messe nero su bianco con un accordo di cooperazione venticinquennale dal valore di 400 miliardi di dollari). La regione in cui si snodano queste dinamiche è una priorità strategica per l'Italia, la cui dottrina la definisce "Mediterraneo allargato", e dove Roma è impegnata sia in forma diretta che nell'ambito di contesti multilaterali (pubblici, ...

