Cosa è successo tra Sabrina Ferilli e Amadeus alla finale di Sanremo 2022? La versione in conferenza stampa (Di domenica 6 febbraio 2022) Cosa è successo tra Sabrina Ferilli e Amadeus alla finale di Sanremo 2022 all'incirca a metà serata? Dopo un inizio all'insegna della "leggerezza", tanto invocata dal non-monologo dell'attrice romana, si è passati ad un'atmosfera a tratti un po' pesante, soprattutto perché i due conduttori, ad un certo punto, quasi non hanno più co-condotto. Ovvero, Amadeus ha fatto quasi tutto da solo, chiamando la Ferilli in un paio di occasioni affinché entrasse dal backstage, ma quest'ultima non si è vista ("Si sta cambiando d'abito", ha abbozzato lui, ma al rientro in scena di lei, molto dopo, il vestito era lo stesso). Silenzio di tomba, poi, durante le ultime battute: alla lettura della ...

davidemaggio : Ora vogliamo sapere cosa è successo con la Ferilli che addirittura ritira la mano mentre Amadeus gliela chiede #Sanremo2022 - Link4Universe : Mi piace immaginare che dopo tutto quello è successo con il #fantasanremo2022 in questi giorni, Amadeus, ad occhi c… - stanzaselvaggia : Ragazzini svenuti, minorenni presi a manganellate, ragazzi portati via da ambulanze.Cosa è successo DAVVERO ieri ne… - Emily51639016 : RT @StalkerAnsya: Ma chissà cosa è successo prima della puntata perché oltre a sabrina ferilli ieri sera erano incazzati come bisce anche r… - rinocimini : RT @lallascat: Sappiamo cosa è successo? No. Ha ragione Sabrina Ferilli? Sì. Fine. #Sanremo2022 -