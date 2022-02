CorSport | Venezia-Napoli | la coppia Insigne-Osimhen alla ricerca del gol perduto

(Di domenica 6 febbraio 2022) Contro il, oggi alle 15, neltornano titolari. Ad entrambi, ricorda il Corriere dello Sport, il gol manca da parecchio. Al nigeriano da 370 minuti: l’ultima rete l’ha segnata all’81’ di-Torino, 112 giorni fa, il 17 ottobre., invece, deve tornare indietro di 1459 minuti per ricordare il suo ultimo gol su azione in campionato. “è il palcoscenico ideale per tentare di buttare via la maschera e ricominciare ad impadronirsi di se stessi: il tempo è un terribile tiranno”. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : CorSport: #VeneziaNapoli, la coppia Insigne-Osimhen alla ricerca del gol perduto L’attaccante nigeriano non segna… - morganiannelli : @Tanoatpi1 @CorSport Il Venezia recupera palla@perciò inutile - salvione : Napoli, Spalletti recupera Ospina per il Venezia - salvione : Il Napoli può conquistare i tre punti sul campo del Venezia - zazoomblog : CorSport: Venezia-Napoli Osimhen e Insigne tornano titolari - #CorSport: #Venezia-Napoli #Osimhen -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Venezia

... esultanza gol Lorenzo Insigne Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione per- Napoli, in programma domani alle 15. A parte Anguissa e Koulibaly, mancheranno l'infortunato Lozano e ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 , anche il Corriere dello Sport dedica una pagina intera a Maurizio Zamparini : a colui che 'prima emozionò serenamente laassopita e poi portò un tumulto di emozioni e una felicità solare nell'inquieta Palermo'. Sono queste le parole usate da Italo Cucci, che elogia il lavoro dell'ex presidente rosanero, quando ...(Napoli Magazine) Nella giornata di domani il Napoli sfiderà il Venezia, gara valida per il 24esimo turno del campionato di Serie A 2021-2022. In campo ci sarà Victor Osimhen, il nigeriano indosserà ...Nella 24° giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta in trasferta il Venezia domenica... 100x100Napoli 05-02-2022 11:22 SPORT GdS - Osimhen deve riprendersi il Napoli: i suoi gol per ...