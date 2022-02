Coronavirus | 229 vittime e 77 029 contagi nelle ultime 24 ore In calo terapie intensive e ricoveri ordinari

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il bollettino del 6 febbraio 2022 Continuano a diminuire i nuovi positivi alin Italia. Nella giornata di oggi, 6 febbraio, il dato diffuso dall’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute è di 77.029ati, ieri erano stati 93.157, 99.522 due giorni fa. Anche la curva dei decessi risulta essere in: sono 229 leconfermate24 ore contro le 375 di ieri. Complessivamente, il totale di morti legati al Covid dall’inizio dell’emergenza sanitaria è arrivato a quota 148.771. Per quanto riguarda invece gli attualmente positivi, al momento sono 2.073.248. La situazione negli ospedali Sul fronte della pressione ospedaliera oggi, 6 febbraio, si contano 105 nuovi ingressi in terapia intensiva. Un dato in ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 06 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 2.073.248 • Deceduti: 148.771 (+229) • Dimessi/Guariti: 9… - RaiNews : #Coronavirus, 77.029 nuovi contagi e 229 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Agenpress : Coronavirus: 77.029 nuovi contagi e 229 morti - SailorGio : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 06 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 2.073.248 • Deceduti: 148.771 (+229) • Dimessi/Guariti: 9.399.717… - giulio_galli : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 06 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 2.073.248 • Deceduti: 148.771 (+229) • Dimessi/Guariti: 9.399.717… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 229

Sono 77.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 93.157. Le vittime sono invece, mentre ieri erano state 375. I tamponi effettuati sono stati 686.544 con un tasso di positività all'11,2 per cento. In calo i ricoverati, che scendono di 117 unità attestandosi a 18.498, mentre ...Le vittime sono invece, mentre ieri erano state 375. Sono 686.544 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero ...Un total de 2.152 nuevos casos de COVID-19 de origen comunitario y 5 importados fueron detectados ... la jornada se detectaron en 24 entidades del país: Carabobo 576, Mérida 229, Yaracuy 184, Miranda ...Complessivamente ora sono 2.582 A livello nazionale sono 77.029 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 99.522 di ieri, per un totale di 11.621.736 ...