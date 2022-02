Coppa d’Africa, vince Koulibaly: arriva il messaggio di Insigne (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Senegal di Kalidou Koulibaly ha vinto la Coppa d’Africa! La nazionale capitanata dal difensore del Napoli ha trionfato contro l’Egitto solo ai calci di rigore. Lo 0-0 iniziale si è protratto fino al 90? e anche fino al termine dei tempi supplementari. Insigne KoulibalyCoppa d’Africa: i complimenti di Insigne a Koulibaly Al termine della partita, con un rigore segnato anche da Koulibaly, sono esplosi i festeggiamenti. Il difensore del Napoli ha fatto partire una diretta su Instagram in cui ha mostrato tutta la sua gioia insieme ai compagni. Nei messaggi alla diretta sono arrivati anche i complimenti di Lorenzo Insigne con un significativo: “Grande fratello” e 3 cuori azzurri. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Senegal di Kalidouha vinto la! La nazionale capitanata dal difensore del Napoli ha trionfato contro l’Egitto solo ai calci di rigore. Lo 0-0 iniziale si è protratto fino al 90? e anche fino al termine dei tempi supplementari.: i complimenti diAl termine della partita, con un rigore segnato anche da, sono esplosi i festeggiamenti. Il difensore del Napoli ha fatto partire una diretta su Instagram in cui ha mostrato tutta la sua gioia insieme ai compagni. Nei messaggi alla diretta sonoti anche i complimenti di Lorenzocon un significativo: “Grande fratello” e 3 cuori azzurri.

