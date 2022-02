Coppa d'Africa, Senegal-Egitto LIVE: Mané contro Salah e c'è anche Koulibaly, le formazioni ufficiali (Di domenica 6 febbraio 2022) Ci siamo, Senegal-Egitto è la finalissima della Coppa d'Africa 2022. Due nomi su tutti da cerchiare in rosso: Mané contro... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Ci siamo,è la finalissima dellad'2022. Due nomi su tutti da cerchiare in rosso:...

Advertising

Eurosport_IT : Altra papera di Onana in Coppa d'Africa ???? Camerun comunque terzo classificato! ????????? #CoppaDAfrica | #AFCON2021… - sscnapoli : ???? @kkoulibaly26 vince con il @FootballSenegal e conquista la finale di Coppa d’Africa ?? ?? - USCremonese : UFFICIALE Hamza Rafia in grigiorosso ???? Il trequartista arriva a titolo temporaneo dalla Juventus. Il nazionale tun… - robythepope : Per chi volesse sognare e volare altissimo, stasera alle 20 in punto sul canale 52 c'è la finale in diretta della c… - VEm86 : @assjuventino Ha vinto la coppa d’Africa? -