Coppa d'Africa, Salah si lamenta e l'arbitro gli porge cartellini e fischietto – FOTO

Momo Salah si lamenta con una decisione dell'arbitro nella sfida contro il Senegal, e il direttore gli porge cartellino e fischietto

E' successo in Coppa d'Africa nella finale tra Senegal e Egitto. Salah si è lamentato della decisione dell'arbitro e lo stesso direttore gli ha consegnato 'scherzosamente' cartellino e fischietto.

The referee offered Mo Salah his whistle and cards after he complained about a decision ? pic.twitter.com/VkKQBz4JSS— ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2022

Sfida ancora ferma sullo 0-0 dopo il rigore sbagliato da Manè ad inizio partita.

L'articolo proviene da Calcio News 24.

