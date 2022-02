Come lavorano i ricercatori emigrati in Germania? L’anticipazione dell’inchiesta di PresaDiretta sui concorsi nelle università italiane (Di domenica 6 febbraio 2022) Il mondo accademico riesce a premiare il merito e ad assumere i migliori, oppure vincono quelli che “dovevano” vincere? Con Il sistema università, lunedì 7 febbraio alle 21.20 su Rai 3, la prima puntata della nuova stagione di PresaDiretta, Riccardo Iacona e la sua squadra entrano nel mondo delle università italiane attraverso i concorsi pubblici con i quali si selezionano ricercatori e professori. Da nord a sud, le inchieste delle Procure e della Giustizia Amministrativa sulle concorsopoli nelle piccole e nelle grandi università si sono moltiplicate negli anni. Si parte con l’inchiesta “università bandita” di Catania, che ha scandalizzato l’Italia e la storia di Giambattista Scirè, nato a Vittoria, laureato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Il mondo accademico riesce a premiare il merito e ad assumere i migliori, oppure vincono quelli che “dovevano” vincere? Con Il sistema, lunedì 7 febbraio alle 21.20 su Rai 3, la prima puntata della nuova stagione di, Riccardo Iacona e la sua squadra entrano nel mondo delleattraverso ipubblici con i quali si selezionanoe professori. Da nord a sud, le inchieste delle Procure e della Giustizia Amministrativa sulle concorsopolipiccole egrandisi sono moltiplicate negli anni. Si parte con l’inchiesta “bandita” di Catania, che ha scandalizzato l’Italia e la storia di Giambattista Scirè, nato a Vittoria, laureato ...

Ultime Notizie dalla rete : Come lavorano Perugia celebra la giornata per la vita È la prova la fragilità di alcune situazioni ancora presenti, come per esempio la solitudine degli ...aumenta il senso di abbandono nonostante l'abnegazione di tanti operatori sanitari che vi lavorano. ...

Innovazione e aerospazio, le eccellenze campane in vetrina a Expo Dubai ... come regione Campania 'siamo a Expo con l'aerospazio' e 'abbiamo portato con noi il Dac, il distretto aerospaziale campano che racchiude tutte le componenti della nostra regione che lavorano sull'...

