Coi vaccini e la curva del Covid che flette Figliuolo ipotizza un ritorno degli ospedali alla normalità

Advertising

DavideBattin : RT @GerardoDAmico: I danni del pensiero magico li stiamo vedendo coi vaccini, gente che muore rifiutandoli, accecata da bufale e fake news.… - eurallergico : RT @FartFromAmerika: @Luca_Fantuzzi @Andunedhel @eurallergico Diciamo la verità, ci hanno creduto che coi vaccini si sarebbe tornati alla v… - Urania_Pleiadi : RT @GerardoDAmico: I danni del pensiero magico li stiamo vedendo coi vaccini, gente che muore rifiutandoli, accecata da bufale e fake news.… - Alessan42745900 : @LaStampa Io mi sono salvato senza vaccino e senza tutte le stronzate del governo, ma voi continuate a salvarvi coi vaccini. - Gio19113439 : @annamariasberna @HaStatoTrump Sono vaccinati... Effetti dei vaccini. Non è solo. Ecco perché vogliono tutti vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Coi vaccini

Avvenire

La curva dei contagi in decisa flessione: sono 77mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 229 i morti. Numeri decisamente confortanti secondo il commissario all'emergenzaSe infatti da un lato siamo bombardati h24 da una propaganda pro -che induce a ritenerli ... E se questo da noi accade solo in poche ridotte giornalistiche, dipinte come conniventi...(ANSA) - PIETRAPERZIA, 05 FEB - Fuori dalla chiesa Madre di Pietraperzia (Enna) è stato affisso un cartellone che ritrae i 5 componenti della famiglia non vaccinata e morta per covid nell'arco di un ...Fuori dalla chiesa Madre di Pietraperzia nell’Ennese, è stato affisso un cartellone che ritrae i 5 componenti della famiglia non vaccinata e morta per Covid nell’arco di un mese. Anche la consuocera ...