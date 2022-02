Ciro Priello: «Tifo Napoli perché non volevo vedere piangere mio padre, sono tifoso per compassione» (Di domenica 6 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Ciro Priello, dei The Jackal: è stato uno dei protagonisti del Pre-Festival di Sanremo, con Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Racconta il suo amore per il Napoli. «Il Napoli è l’amore della mia vita, mi permette di staccare dagli impegni familiari e lavorativi e sono contento che, dopo tanto tempo, mi prenda ancora così tanto. Spero non passi mai». La prima volta che andò allo stadio a vedere il Napoli fu quando era bambino. «Una sconfitta in casa contro la Roma, ero bambino, mi portò mio padre all’allora San Paolo. Non conoscevo nemmeno i nomi dei giocatori. Poi ho avuto i primi beniamini, mi viene in mente Igor Protti, più avanti Jankulovski o Mancini tra i pali. sono cresciuto con un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista, dei The Jackal: è stato uno dei protagonisti del Pre-Festival di Sanremo, con Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Racconta il suo amore per il. «Ilè l’amore della mia vita, mi permette di staccare dagli impegni familiari e lavorativi econtento che, dopo tanto tempo, mi prenda ancora così tanto. Spero non passi mai». La prima volta che andò allo stadio ailfu quando era bambino. «Una sconfitta in casa contro la Roma, ero bambino, mi portò mioall’allora San Paolo. Non conoscevo nemmeno i nomi dei giocatori. Poi ho avuto i primi beniamini, mi viene in mente Igor Protti, più avanti Jankulovski o Mancini tra i pali.cresciuto con un ...

Advertising

napolista : Ciro Priello: «Tifo Napoli perché non volevo vedere piangere mio padre, sono tifoso per compassione» Alla Gazzetta… - in_appennino : RT fsnews_it '.@paodbreal, conduttrice di #PrimaFestival con Roberta Capua e Ciro Priello, racconta in un'intervist… - OnlyHipStarr : RT @candemet8992: Ringraziamo questa persona di nome Ciro Priello che dopo tale e quale show meritatamente e con grande successo ha condott… - candemet8992 : Ringraziamo questa persona di nome Ciro Priello che dopo tale e quale show meritatamente e con grande successo ha c… - zazoomblog : Ana Mena scugnizza napoletana: il siparietto con Ciro Priello è virale - #scugnizza #napoletana: #siparietto -