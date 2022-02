Ciclismo, Alessio Martinelli: “L’asfalto era molto deteriorato, sembrava una gara sullo sterrato” (Di domenica 6 febbraio 2022) Alessio Martinelli ha colto ieri la prima vittoria da professionista in occasione del GP Alanya 2022. Il nostro connazionale ha dato spettacolo imponendosi davanti al norvegese Sindre Kulset (Uno-X Pro Cycling) e al turco Anatoliy Budyak (Terenhhanu Polygon). Il 20enne nativo di Sondalo ha rilasciato ai microfoni della propria squadra: “La gara è stata impegnativa per via del ritmo molto sostenuto. L’asfalto era molto deteriorato, sembrava una gara sullo sterrato. Nel circuito con la salita da ripetere 3 volte è iniziata la vera selezione”. Il lombardo ha continuato dicendo: “Il mio unico rammarico è di non aver tenuto in salita il forcing dei due atleti della Uno-X. In ogni caso da quel momento in ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)ha colto ieri la prima vittoria da professionista in occasione del GP Alanya 2022. Il nostro connazionale ha dato spettacolo imponendosi davanti al norvegese Sindre Kulset (Uno-X Pro Cycling) e al turco Anatoliy Budyak (Terenhhanu Polygon). Il 20enne nativo di Sondalo ha rilasciato ai microfoni della propria squadra: “Laè stata impegnativa per via del ritmosostenuto.erauna. Nel circuito con la salita da ripetere 3 volte è iniziata la vera selezione”. Il lombardo ha continuato dicendo: “Il mio unico rammarico è di non aver tenuto in salita il forcing dei due atleti della Uno-X. In ogni caso da quel momento in ...

