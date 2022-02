Christian De Sica, proposta indecente ad Achille Lauro (Di domenica 6 febbraio 2022) Arriva totalmente inaspettata e in diretta televisiva la proposta indecente fatta da Christian De Sica nei confronti del cantante Achille Lauro. Totalmente inaspettata quella che è sembra essere stata una vera e propria proposta indecente avvenuta in diretta tv negli studi di Domenica in e partita da Christian De Sica nei confronti di Achille Lauro. Christian De Sica (Getty Images)Come sappiamo il primo è un famoso attore e regista italiano, che vanta una straordinaria carriera, con moltissime pellicole di grandissimo successo. Il secondo invece è reduce da una edizione appena terminata del Festival di Sanremo, di cui nelle ultime ... Leggi su chenews (Di domenica 6 febbraio 2022) Arriva totalmente inaspettata e in diretta televisiva lafatta daDenei confronti del cantante. Totalmente inaspettata quella che è sembra essere stata una vera e propriaavvenuta in diretta tv negli studi di Domenica in e partita daDenei confronti diDe(Getty Images)Come sappiamo il primo è un famoso attore e regista italiano, che vanta una straordinaria carriera, con moltissime pellicole di grandissimo successo. Il secondo invece è reduce da una edizione appena terminata del Festival di Sanremo, di cui nelle ultime ...

Advertising

Francescaforgi4 : RT @ToniaPeluso: La cena tra Mara Venier, Christian De Sica, Jerry Calà e Achille Lauro ha tutti i presupposti per diventare uno show di se… - Licia_m_93 : RT @ToniaPeluso: La cena tra Mara Venier, Christian De Sica, Jerry Calà e Achille Lauro ha tutti i presupposti per diventare uno show di se… - franco_sala : La cena tra Mara Venier, Christian De Sica, Jerry Calà e Achille Lauro ha tutti i presupposti per diventare uno sho… - Illudo7 : RT @ToniaPeluso: La cena tra Mara Venier, Christian De Sica, Jerry Calà e Achille Lauro ha tutti i presupposti per diventare uno show di se… - occhidaoriental : RT @ToniaPeluso: La cena tra Mara Venier, Christian De Sica, Jerry Calà e Achille Lauro ha tutti i presupposti per diventare uno show di se… -