Che tempo che fa anticipazioni | tutti gli ospiti della nuova puntata nella quale parteciperà Papa Francesco

La nuova puntata di Che tempo che fa si preannuncia come veramente imperdibile grazie alla partecipazione tra gli ospiti di Sua Santità Papa Francesco. La trasmissione nella prima serata di Rai3 di domenica 6 febbraio 2022 avrà infatti la possibilità di intervistare il pontefice, con Fabio Fazio pronto a cogliere la straordinaria occasione. Il presentatore torna affiancato ovviamente dalla folta squadra capitanata da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, con suo cast fisso formato da Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti. In studio arriveranno anche tanti altri ospiti pronti ad intrattenere il pubblico con il loro prezioso contributo.

