“Che brutta figura!”: Luisella Costamagna asfaltata in diretta, situazione ingestibile [VIDEO] (Di domenica 6 febbraio 2022) Critica durissima per la conduttrice e giornalista Luisella Costamagna dopo il madornale errore commesso in diretta: le immagini La conduttrice Luisella Costamagna (screenshot VIDEO Twitter)Brutto episodio con la conduttrice Luisella Costamagna protagonista nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Rai 3 del programma Agorà. A finire nel mirino degli utenti dei social è stato l’atteggiamento della padrona di casa del talk nei confronti del suo ospite speciale ovvero il professor Giulio Tremonti. Il noto politico italiano è stato infatti interrotto dalla conduttrice per chiudere il programma ma ad aver attirato l’attenzione sono stati soprattutto i modi della Costamagna. Luisella Costamagna ... Leggi su specialmag (Di domenica 6 febbraio 2022) Critica durissima per la conduttrice e giornalistadopo il madornale errore commesso in: le immagini La conduttrice(screenshotTwitter)Brutto episodio con la conduttriceprotagonista nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Rai 3 del programma Agorà. A finire nel mirino degli utenti dei social è stato l’atteggiamento della padrona di casa del talk nei confronti del suo ospite speciale ovvero il professor Giulio Tremonti. Il noto politico italiano è stato infatti interrotto dalla conduttrice per chiudere il programma ma ad aver attirato l’attenzione sono stati soprattutto i modi della...

Advertising

matteosalvinimi : Che brutta notizia. Una preghiera per il piccolo #Rayan. - tvsorrisi : #sanremo2022 ?? @FabrizioMoroOff in gara con il brano “Sei tu”. «La canzone è una dedica, l’ho scritta per una perso… - RealEmisKilla : La cosa più brutta delle persone, lo diró per sempre, è tutta la saccenza e la spocchia che mettono nell’esprimere… - Mariell81093028 : RT @laura_ceruti: Pubblicare e ripubblicare i guadagni leciti di una persona ha solo uno scopo da parte di una informazione che non si può… - Mughiwara9 : RT @divanomat: e comunque stream le donne del festivàl che non hanno rilasciato neanche una canzone brutta e si meritano tutto il successo… -