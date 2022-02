Centrodestra | Tajani | Tutti dobbiamo qualcosa a Berlusconi | Forza Italia sempre coerente

Advertising

Massimi47715989 : - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Centrodestra, Tajani: Berlusconi fondatore, avanti pensando al futuro #tajani #coordinatore #berlusconi #forzaitalia… - News24_it : Centrodestra, Tajani: Berlusconi fondatore, avanti pensando al futuro - TGCOM - ultimora_pol : Antonio #Tajani 'Dobbiamo presentare agli elettori un centrodestra rinnovato che guardi al futuro. Noi siamo sempre… - MediasetTgcom24 : Centrodestra, Tajani: Berlusconi fondatore, avanti pensando al futuro #tajani #coordinatore #berlusconi… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Tajani

ha aggiunto: 'Noi siamo sempre stati coerenti. Berlusconi è il fondatore ed è stato il federatore del, che non avrebbe mai vinto senza di lui. A me non piacciono le polemiche. ...Non sapeva che sarebbe arrivato presto lo strappo con Antonio, consumato sul palco della ...ad Ottaviani per le primarie pur sapendo che la candidatura a sindaco di Frosinone nel..."Dobbiamo presentare agli elettori un centrodestra rinnovato che guardi al futuro". Lo dice il coordinatore e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a Skytg24. Tajani ha aggiunto: "Noi siamo ...Sul mancato gioco di squadra del centrodestra arriva pronta la replica di Antonio Tajani, coordinatore e vicepresidente di Forza Italia. Dai microfoni di Skytg24 risponde direttamente al leader ...