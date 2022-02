Centrodestra | Meloni “Voglio garanzie dagli alleati”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questo lo vedremo, intanto non dipende solo da me”. Lo dice a “Non è l’Arena” su La7, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, rispondendo alla domanda di Massimo Giletti se sia pronta a correre da sola alle prossime elezioni.“Non faccio più buon viso a cattivo gioco.che glino stare nel mio campo”, ha proseguito.“Io credo che ilabbia ragione di esistere se è alternativo alla sinistra, sennò non serve – ha aggiunto -. C’è qualcosa che non torna, e a questo punto serve chiarezza. Salvini dice che coltivo il mio orticello? Il mio orticello sono i valori della destra e del. Se qualcuno mi dice che devo coltivare l’Ulivo nel mio orticello io dico no”.Dalla ...