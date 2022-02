Centrodestra: Bernini, 'realtà radicata nel Paese, serve responsabilità' (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Il Centrodestra non è uno stato d'animo ondeggiante a seconda degli umori dei suoi leader: è una realtà radicata nel cuore e nella mente di milioni di elettori di fronte ai quali abbiamo il dovere di offrire risposte all'altezza delle aspettative". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Il percorso lo ha individuato, ancora una volta, il presidente Berlusconi: alla coalizione serve un tagliando per rafforzare l'ala liberale, moderata, garantista ed europeista, ma mettere in discussione le basi stesse dell'alleanza significherebbe frammentare la rappresentanza di un popolo che incarna la maggioranza del Paese. Sarebbe un errore imperdonabile e un regalo alle sinistre, anche perché le cose che ci uniscono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Ilnon è uno stato d'animo ondeggiante a seconda degli umori dei suoi leader: è unanel cuore e nella mente di milioni di elettori di fronte ai quali abbiamo il dovere di offrire risposte all'altezza delle aspettative". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria. "Il percorso lo ha individuato, ancora una volta, il presidente Berlusconi: alla coalizioneun tagliando per rafforzare l'ala liberale, moderata, garantista ed europeista, ma mettere in discussione le basi stesse dell'alleanza significherebbe frammentare la rappresentanza di un popolo che incarna la maggioranza del. Sarebbe un errore imperdonabile e un regalo alle sinistre, anche perché le cose che ci uniscono ...

