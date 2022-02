Catania | Moro | “Voglio battere ogni record di gol! Belli e concreti contro la Turris”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Le parole di Luca, autore di un gol e di un assist della vittoria dellaper 1-3 in Serie C

Ultime Notizie dalla rete : Catania Moro

Il Catania espugna Torre del Greco. La formazione etnea vince sul campo della Turris 1-3: tra i marcatori - ancora una volta - Luca Moro. Luca Moro sta diventando l'uomo dei record non solo per il Catania ma per l'intera Serie C. L'attaccante rossazzurro, acquistato recentemente dal Sassuolo, è stato protagonista del match vinto dagli etnei contro la Turris allo stadio "Amerigo Liguori" con il risultato di 1-3. Succede tutto nel secondo tempo. Al 54' Albertini sblocca il risultato realizzando un bel gol su assist di Moro.