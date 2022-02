Cast e personaggi de L’Amica Geniale 3 su Rai1 tra lotte sociali e matrimoni falliti (Di domenica 6 febbraio 2022) Cast e personaggi de L’Amica Geniale 3 sbarcano su Rai1 per il penultimo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante. lotte sociali, matrimoni e politica saranno al centro della storia di Elena e Lila ormai adulte e anche dello sfondo che in questa stagione renderà tutto davvero in ‘movimento’. L’attesa finalmente è finita e questa sera su Rai1, dopo la lunga maratona sanremese, ritroveremo le due amiche ‘geniali’ alle pese con l’età adulta che non farà altro che creare ancora scompiglio e divario nelle loro vite. In Cast e personaggi de L’Amica Geniale 3 su Rai1 ritroveremo Elena Greco (Margherita Mazzucco) che, grazie al successo del suo primo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)de3 sbarcano super il penultimo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante.e politica saranno al centro della storia di Elena e Lila ormai adulte e anche dello sfondo che in questa stagione renderà tutto davvero in ‘movimento’. L’attesa finalmente è finita e questa sera su, dopo la lunga maratona sanremese, ritroveremo le due amiche ‘geniali’ alle pese con l’età adulta che non farà altro che creare ancora scompiglio e divario nelle loro vite. Inde3 suritroveremo Elena Greco (Margherita Mazzucco) che, grazie al successo del suo primo ...

