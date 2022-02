Caso Schönbach | malumori interni per Berlino | mentre Kiev protesta pure contro la Croazia

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 6 febbraio 2022) Non si placa la bufera scatenata dalle parole dell’ormai ex vice ammiraglio Kay-Achima proposito di Ucraina, Russia, Cina e cristianesimo. Sui giornali tedeschi i lettori commentano con favore le sue parole,qualche voce autorevole comincia a levarsila decisione di accettarne le dimissioni. La ferita dentro le strutture politico-militari della Germania resta quindi aperta, proprio nel momento in cuitenta di mantenere un equilibrio difficilissimo fra i suoi interessi e quelli dei suoi alleati, fra la realpolitik e l’aderenza cieca agli slogan euroatlantici. Il 21 gennaio il vice ammiraglio si trovava in India, a Mumbai, dove aveva attraccato la fregata tedesca Bayern; ha partecipato a un indell’Istituto Manohar Parrikar, un think tank di ricerca e formazione ...