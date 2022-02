Casi Covid scuola: quando scatta la Dad, come si calcolano i positivi. Dal sesto giorno riparte il conteggio (Di domenica 6 febbraio 2022) Con il decreto legge 5/2022 cambiano le regole per la scuola. All'infanzia e alla primaria le lezioni restano in presenza per tutti fino a quattro Casi. Alle secondarie di primo e secondo grado le attività rimangono in presenza con un caso, dopo di che scatta la didattica a distanza per i non vaccinati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 6 febbraio 2022) Con il decreto legge 5/2022 cambiano le regole per la. All'infanzia e alla primaria le lezioni restano in presenza per tutti fino a quattro. Alle secondarie di primo e secondo grado le attività rimangono in presenza con un caso, dopo di chela didattica a distanza per i non vaccinati. L'articolo .

Advertising

sole24ore : ?? La quinta ondata di #Covid? È quella dei disturbi psichiatrici: casi raddoppiati tra gli #adolescenti:… - AlexBazzaro : Al netto delle tante belle espressioni di umanità, dedizione e serietà, ci sono: Medici di base scomparsi. Da 2 an… - MediasetTgcom24 : Covid, l'allarme degli oncologi: verso ondata dei casi avanzati per i ritardi causati dalla pandemia #covid… - statodelsud : In Toscana 5.683 casi Covid, in calo come tasso positivi - Pino__Merola : In Toscana 5.683 casi Covid, in calo come tasso positivi -