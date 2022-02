Carlo Goldoni, il teatro e “La Locandiera” (Di domenica 6 febbraio 2022) Se parliamo di teatro non può non venirci alla mente il nome di Carlo Goldoni. Egli nacque a Venezia nel 1707, da una famiglia borghese. Nelle sue Memorie Italiane l’autore afferma di esser da sempre stato predisposto all’arte teatrale, al punto da iniziare a comporre commedie all’età di otto anni. Suo padre volle però indirizzarlo alla professione di medico, alla quale il giovane Carlo proprio non sembrava essere interessato. La sua vita non fu priva di peripezie, all’età di 18 anni venne espulso dal Collegio Ghisleri di Pavia, dove aveva iniziato a studiare legge, per aver scritto una satira contro i vizi delle ragazze della città. Proseguì gli studi presso l’università di Padova e venne abilitato alla professione di avvocato. Goldoni non disprezzava quel lavoro, ma la sua indole era devota al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Se parliamo dinon può non venirci alla mente il nome di. Egli nacque a Venezia nel 1707, da una famiglia borghese. Nelle sue Memorie Italiane l’autore afferma di esser da sempre stato predisposto all’arte teatrale, al punto da iniziare a comporre commedie all’età di otto anni. Suo padre volle però indirizzarlo alla professione di medico, alla quale il giovaneproprio non sembrava essere interessato. La sua vita non fu priva di peripezie, all’età di 18 anni venne espulso dal Collegio Ghisleri di Pavia, dove aveva iniziato a studiare legge, per aver scritto una satira contro i vizi delle ragazze della città. Proseguì gli studi presso l’università di Padova e venne abilitato alla professione di avvocato.non disprezzava quel lavoro, ma la sua indole era devota al ...

Il teatro comico al Politeama Clarici di Foligno, giovedì 10 febbraio Giovedì 10 febbraio alle 21, al Politeama Clarici di Foligno , va in scena l'opera Il teatro comico di Carlo Goldoni. Sul palco il popolare attore Giulio Scarpati insieme a un cast di otto interpreti, diretti da un esperto di teatro popolare come Eugenio Allegri . Il teatro comico , la prima delle 16 ...

I due gemelli veneziani, mercoledì al Salieri di Legnago Mercoledì 9 febbraio alle 20:45 al Teatro Salieri di Legnago andrà in scena la commedia “I due gemelli veneziani” di Carlo Goldoni, produzione del Teatro Stabile del Veneto con regia di Valter Malosti ...

