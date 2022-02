Caos tamponi e quarantene: “I nostri figli, a casa negativi, chiedono: allora perché ci siamo vaccinati?” (Di domenica 6 febbraio 2022) Un gruppo di mamme bergamasche ci ha inviato la seguente lettera, riguardante l’ennesima quarantena che ha colpito i loro bambini. È il 3 febbraio, i nostri figli di 7 anni sono al T5 (il secondo tampone, ndr). Dalla riapertura della scuola siamo al quarto tampone almeno, una quarantena (ovvero 10 giorni chiusi in casa) e pochi giorni di scuola in presenza. Vite sospese. In fila a fare i tamponi nelle ultime settimane ci sono quasi esclusivamente i bambini e questo dovrebbe fare riflettere in maniera profonda. tamponi a bambini senza sintomi, perché il concetto di contatto stretto per i bambini a scuola non è lo stesso che per gli adulti. Banchi distanziati di quasi 2 metri, mascherine sempre indossate (ormai in molti FFP2), finestre costantemente aperte, ripetuta ... Leggi su bergamonews (Di domenica 6 febbraio 2022) Un gruppo di mamme bergamasche ci ha inviato la seguente lettera, riguardante l’ennesima quarantena che ha colpito i loro bambini. È il 3 febbraio, idi 7 anni sono al T5 (il secondo tampone, ndr). Dalla riapertura della scuolaal quarto tampone almeno, una quarantena (ovvero 10 giorni chiusi in) e pochi giorni di scuola in presenza. Vite sospese. In fila a fare inelle ultime settimane ci sono quasi esclusivamente i bambini e questo dovrebbe fare riflettere in maniera profonda.a bambini senza sintomi,il concetto di contatto stretto per i bambini a scuola non è lo stesso che per gli adulti. Banchi distanziati di quasi 2 metri, mascherine sempre indossate (ormai in molti FFP2), finestre costantemente aperte, ripetuta ...

