Calciomercato Milan, nuovo derby sul mercato per Jovic (Di domenica 6 febbraio 2022) Calciomercato Milan, Luka Jovic non è mai sparito dai radar del club rossonero. nuovo derby, sul mercato, con l’Inter Luka Jovic non è mai sparito dai radar del Milan e dalla Spagna arrivano conferme su questo. Il calciatore del Real Madrid è fuori dal progetto sportivo delle Merengues e, per questo, sarebbe pronto a lasciare la capitale spagnola al termine della stagione. Secondo quanto riporta Fichajes.net la destinazione più probabile sarebbe in Italia con Milan e Inter in competizione per aggiudicarsi il cartellino di Jovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022), Lukanon è mai sparito dai radar del club rossonero., sul, con l’Inter Lukanon è mai sparito dai radar dele dalla Spagna arrivano conferme su questo. Il calciatore del Real Madrid è fuori dal progetto sportivo delle Merengues e, per questo, sarebbe pronto a lasciare la capitale spagnola al termine della stagione. Secondo quanto riporta Fichajes.net la destinazione più probabile sarebbe in Italia cone Inter in competizione per aggiudicarsi il cartellino di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - cmdotcom : Ex #Milan: #Robinho ringrazia #Bolsonaro, negata l'estradizione in Italia. #Weah sulla moglie: 'Una furia a letto'… - cmdotcom : Milan, tutti temono Leao: ma non ha ancora fatto il salto di qualità - ilpodsport : #Calciomercato 'Jovic, ultimi mesi al Real: derby mercato, piace a Inter e Milan' #ilpodsport - CalcioNews24 : #Milan, derby con l'#Inter per #Jovic ?? -