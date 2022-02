Calciomercato Juventus, pazza idea: arriva dalla Liga! (Di domenica 6 febbraio 2022) Eden Hazard e il Real Madrid sono ormai ai ferri corti: le condizioni non proprio ottimali e le prestazioni fin troppo altalenanti del belga avrebbero indotto il patron dei blancos, Florentino Perez, a cedere il giocatore nella prossima finestra di mercato. Eden Hazard Real Madrid Secondo quanto riportato dalla maggior parte dei media spagnoli, ci sarebbe un forte interesse sul fantasista merengue della Juventus. Le condizioni per portare l’ex Chelsea a Torino sarebbero sostanzialmente due; la partenza di Dybala e l’abbassamento delle pretese sia del giocatore che della società spagnola, infatti nel primo caso si parla di un ingaggio di 15 milioni annui, nel secondo di un’apertura ad un prestito con obbligo di riscatto. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) Eden Hazard e il Real Madrid sono ormai ai ferri corti: le condizioni non proprio ottimali e le prestazioni fin troppo altalenanti del belga avrebbero indotto il patron dei blancos, Florentino Perez, a cedere il giocatore nella prossima finestra di mercato. Eden Hazard Real Madrid Secondo quanto riportatomaggior parte dei media spagnoli, ci sarebbe un forte interesse sul fantasista merengue della. Le condizioni per portare l’ex Chelsea a Torino sarebbero sostanzialmente due; la partenza di Dybala e l’abbassamento delle pretese sia del giocatore che della società spagnola, infatti nel primo caso si parla di un ingaggio di 15 milioni annui, nel secondo di un’apertura ad un prestito con obbligo di riscatto. VINCENZO BONIELLO

