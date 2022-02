Calcio | Coppa d’Africa 2022 | il Senegal vince ai rigori | primo titolo per i Leoni della Teranga

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Si conclude con il successo delladi, con iche nella finalissima di Yaoundé hanno sconfitto l’Egitto ai, al termine di una partita molto equilibrata, ma iniziata a ritmi elevati e con una grande opportunità. L’occasione più grande si è presentata infatti al 7?, quando Sadio Manè ha fallito undi rigore scaturito da un fallo di Mohamed Abdelmonem. Gli egiziani hanno poi iniziato a spingere, costringendo Nampalys Mendy e Kalidou Koulibaly a rimediare un cartellino giallo, con Mohammed Salah che ha severamente impegnato Edouard Mendy al 43?. Il secondo tempo non ha prodotto occasioni da gol degne di nota, ma dopo poco più di un minuto dall’inizio dei ...

... ufficialmente eroe egiziano di questad'Africa. Galeotto fu il contrasto in area tra numeri ... Leggi i commentiEstero: tutte le notizie 6 febbraio - 23:19Noi ora abbiamo nel mirino la semifinale diItalia e un piazzamento per la Champions: servono 80 punti".E, dopo l’impegno di giovedì nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, ci sarà proprio lo scontro diretto con l’Atalanta per provare a confermarsi tra le prime quattro.Il difensore del Napoli, capitano del Senegal, si è infatti aggiudicato con la sua nazionale la Coppa d'Africa. E' la prima volta che ... si erano chiusi sul risultato di 0-0. Koulibaly ha calciato e ...