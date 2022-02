Cagliari, Pereiro: «Felice di guidare l’attacco. Questo è il nostro obiettivo» (Di domenica 6 febbraio 2022) L’attaccante del Cagliari Gaston Pereiro ha così parlato nel pre partita della sfida in programma contro l’Atalanta L’attaccante uruguaiano del Cagliari Gaston Pereiro ha cosi parlato nel pre partita del Gewiss Stadium ai microfoni di SkySport. Le parole prima dell’Atalanta. LE PAROLE – «Sono Felice di avere l’opportunità di guidare l’attacco del Cagliari. Oggi dobbiamo cercare di portare dei punti a casa, stare concentrati e vincere i duelli che ci si porranno davanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) L’attaccante delGastonha così parlato nel pre partita della sfida in programma contro l’Atalanta L’attaccante uruguaiano delGastonha cosi parlato nel pre partita del Gewiss Stadium ai microfoni di SkySport. Le parole prima dell’Atalanta. LE PAROLE – «Sonodi avere l’opportunità didel. Oggi dobbiamo cercare di portare dei punti a casa, stare concentrati e vincere i duelli che ci si porranno davanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ilgiovanemassi : RT @delinquentweet: La domenica comincia con il Cagliari che va in casa dell'Atalanta con Gaston Pereiro falso nueve. Credo ci siano ampi… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #AtalantaCagliari #Atalanta-Cagliari, Pereiro: “Felice di giocare, dobbiamo portare a casa il… - marco_rogerio_ : RT @delinquentweet: La domenica comincia con il Cagliari che va in casa dell'Atalanta con Gaston Pereiro falso nueve. Credo ci siano ampi… - LeoAmbro999 : RT @delinquentweet: La domenica comincia con il Cagliari che va in casa dell'Atalanta con Gaston Pereiro falso nueve. Credo ci siano ampi… - tuttoatalanta : Cagliari, Pereiro: 'Dobbiamo portare a casa il risultato. Speriamo di avere chance' -