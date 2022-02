Cagliari, le pagelle di CM: Pereiro ‘apre tutte le porte’, bentornato Cragno! (Di domenica 6 febbraio 2022) Cagliari-Atalanta 2-1 Cragno 8: i difensori sono bravi a tenere occupati i nerazzurri, ma la parata miracolosa su Malinovkyi al 29’ p.... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022)-Atalanta 2-1 Cragno 8: i difensori sono bravi a tenere occupati i nerazzurri, ma la parata miracolosa su Malinovkyi al 29’ p....

Advertising

Calcio_Casteddu : ?? Le #pagelle di #AtalantaCagliari: #Pereiro letale, #Lovato superlativo #? #Cagliari #CagliariCalcio… - tuttoatalanta : Le pagelle del Cagliari - Pereiro onnipotente, Grassi perfetto. Capolavoro di Mazzarri - CentotrentunoC : Le Pagelle ???? ?? I nostri giudizi della splendida vittoria del #Cagliari di #Mazzarri a Bergamo contro l'#Atalanta:… - CagliariNews24 : Pagelle Atalanta Cagliari: Pereiro man of the match, Lovato muro di cemento- VOTI - UnioneSarda : Il #Cagliari torna in campo dopo la sosta ed è subito chiamato all'impresa in casa dell'Atalanta quarta in campiona… -