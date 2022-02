Bundesliga 2021 2022 | crollo interno del Borussia Dortmund | il Bayer Leverkusen passa 2-5

(Di domenica 6 febbraio 2022) Clamorosodelnel match della. Al Signal Iduna Park i gialloneri cedono per 2-5 in casa contro ilche conserva dunque il terzo posto e accorcia a cinque punti di differenza proprio dal BVB, che a sua volta perde terreno nei confronti deln Monaco. Una partita pazza, che si apre con due autoreti, una per parte. La prima la firma Akanji e porta avanti gli ospiti, Frimpong però infila la propria porta pochi minuti dopo ed è parità. Da qui in avanti, però, dominio delle aspirine, che giocano con più spigliatezza e vanno in gol con Wirtz al 20? e Andrich al 28?: si va all’intervallo sull’1-3 e nella ripresa ci si aspettava una reazione da parte ...

Advertising

sportface2016 : #Bundesliga, crollo del #BorussiaDortmund: il #BayerLeverkusen passa 2-5 - sportface2016 : Formazioni ufficiali #BorussiaDortmund-#BayerLeverkusen, #Bundesliga 2021/2022 - sportface2016 : #Bundesliga 2021/2022: vincono #Augsburg, #Colonia, #Mainz e #Stoccarda, tutti i risultati - sportface2016 : #Bundesliga, le formazioni ufficiali di #BayernMonaco-#Lipsia #FCBRBL - sportface2016 : #Bundesliga 2021/2022: tra #HertaBerlino e #Bochum è solo 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2021

SPORTFACE.IT

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen , match valido per la 21esima giornata della/2022 . Due formazioni nelle prime tre posizioni della classifica. Borussia a caccia del titolo e distante nove punti dal Bayern primo in classifica, con otto punti di vantaggio sul ...Gol ed emozioni all'Allianz Arena, dove si è disputata la sfida tra Bayern Monaco e Lipsia , valevole per la ventunesima giornata di/2022 . Ad ottenere i tre punti sono stati i padroni di casa, vittoriosi per 3 - 2 , che hanno conquistato il terzo successo consecutivo portandosi momentaneamente a +9 sul Borussia ...Il video con gli highlights e i gol di Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 2-5, match della Bundesliga 2021/2022. Disastro BVB che perde in casa contro le aspirine con un punteggio davvero pesante. In ...So steckt Union in seinem dritten Jahr in der deutschen Elite-Liga quasi in der Bundesliga-Falle. Einerseits soll und will ... Doch Union in der Saison 2021/22 wäre nicht Union, wenn Coach Fischer ...