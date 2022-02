Bufera a Sanremo, il fuori onda di Sabrina Ferilli: “Pezzo di mer*a”. E rifiuta la mano di Amadeus.. (Di domenica 6 febbraio 2022) Il 72esimo Festival di Sanremo si è appena concluso: Mahmood e Blanco hanno conquistato il primo posto con Brividi e rappresenteranno l'Italia all'Eurovision. Tanti i momenti significativi dell'ultima serata della kermesse, da Marco Mengoni ospite dello stesso palco che l'ha visto vincitore dieci anni fa, alla co-conduzione di Sabrina Ferilli al fianco di Amadeus. E proprio lei, in queste ore, è finita al centro di un dibattito sui social per una frase pronunciata dietro le quinte. A chi potrebbe essere rivolta la frase di Sabrina Ferilli "Fa il Pezzo di me**a co gli altri", è questa la frase pronunciata da Sabrina Ferilli dietro le quinte, con il microfono lasciato inavvertitamente aperto, mentre Amadeus ... Leggi su howtodofor (Di domenica 6 febbraio 2022) Il 72esimo Festival disi è appena concluso: Mahmood e Blanco hanno conquistato il primo posto con Brividi e rappresenteranno l'Italia all'Eurovision. Tanti i momenti significativi dell'ultima serata della kermesse, da Marco Mengoni ospite dello stesso palco che l'ha visto vincitore dieci anni fa, alla co-conduzione dial fianco di. E proprio lei, in queste ore, è finita al centro di un dibattito sui social per una frase pronunciata dietro le quinte. A chi potrebbe essere rivolta la frase di"Fa ildi me**a co gli altri", è questa la frase pronunciata dadietro le quinte, con il microfono lasciato inavvertitamente aperto, mentre...

